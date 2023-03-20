فاز فريق الاتحاد على فريق الجزيرة بنتيجة 88 – 61 في منافسات المرحلة التمهيدية من منافسات كأس ليبيا لكرة السلة

وصل فريق الاتحاد بعد فوزه على الجزيرة لفوزه الثاني على التوالي في منافسات المرحلة التمهيدية لكرة السلة حيث حقق الفوز في الجولة الأولى على فريق بلخير بنتيجة 69-52 .

ويختتم فريق الاتحاد المرحلة التمهيدية الأولى من منافسات كأس ليبيا لكرة السلة يوم السبت بمواجهة فريق الإشعاع بقاعة نادي الاتحاد .

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post الاتحاد يحقق فوزه الثاني في مافسات المرحلة التمهيدية من منافسات كأس ليبيا لكرة السلة appeared first on ليبيا الأحرار.

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