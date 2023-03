تناولت صحيفة ” ليكيب ” الفرنسية إمكانية مغادرة بطل العالم ونجم باريس سان جيرمان ليو ميسي بنهاية عقده الصيف القادم على الرغم من اتفاق إدارة النادي والنجم الأرجنتني في وقت سابق على تجديد العقد والبقاء في العاصمة الفرنسية.

شكوك إدارة البي إس جي أظهرها تقرير ليكيب الذي تضمن رغبة المسؤولين في تغيير قوام الفريق كما أن انزعاج الجماهير من أداء ليو ميسي لايساعد على تجديد الارتباط بين الطرفين .

يأتي هذا في ظل تراجع مستوى الفريق الباريسي ومغادرته دوري أبطال أوروبا من ثمن النهائي، وهو ماحملته الجماهير للنجم الأرجنتيني بإطلاقها صافرات الاستهجان في الجولة الماضية التي خسر فيها باريس سان جيرمان من رين بثنائية .

The post شكوك حول استمرار ميسي مع سان جيرمان appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار