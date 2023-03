الجزيرة و الأهلي طرابلس وجها لوجه مساء اليوم من أجل الاقتراب من لقب الدوري الليبي لكرة اليد

يواجه فريق الجزيرة الأهلي طرابلس اليوم الساعة 18:00 مساء بقاعة زوارة ضمن منافسات الجولة الثانية من نهائيات بطولة ليبيا لكرة اليد .

ويدخل فريق الجزيرة للقاء بأمل عرقلة الأهلي للاقتراب من نيل لقب الدوري الليبي على أرضه وبين جماهيره. وفي حين سيسعى الأهلي لتخطي فريق الجزيرة ليخطو خطوة هامة نحو التتويج باللقب الثالث على التوالي .

وقد حقق فريق الجزيرة الفوز في الجولة الأولى على فريق الهلال بنتيجة 28-29 بينما فاز الأهلي طرابلس على الأولمبي بنتيجة 28-23

وتختتم نهائيات بطولة ليبيا لكرة اليد يوم الأربعاء بلقاء الأهلي طرابلس و الهلال و الجزيرة في مواجهة الأولمبي .

