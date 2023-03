تعيين مبابي قائدًا للمنتخب الفرنسي بعد اعتزال هوغو لوريس

أخبار ليبيا 24

عيّن المدرب ديدييه ديشان النجم الشاب كيليان مبابي قائدًا للمنتخب الفرنسي بعد اعتزال هوغو لوريس، حيث ستكون مباراته الأولى كقائد مباراة يوم الجمعة في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الامم الاوروبية 2024 ضد هولندا على استاد فرنسا.

جاء ذلك وفقًا لما قاله مصدر مقرب لوكالة فرانس برس، الإثنين، بإن مبابي سيخلف كابتن منتخب فرنسا، هوغو لوريس.

All goals of the 2022 World Cup of Kylian Mbappé. 🪄🇫🇷🐐 pic.twitter.com/orsU3RiUo9

— Marouu🇩🇿🇧🇷 (@marwvn7) March 7, 2023