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الأولمبي و الهلال في لقاء تصحيح المسار مساء اليوم بقاعة زوارة في نهائيات بطولة ليبيا لكرة اليد

تم النشر منذُ 47 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار

يواجه فريق الهلال الأولمبي مساء اليوم الساعة 16:00 بقاعة زوارة ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات نهائيات بطولة ليبيا لكرة اليد.

ويسعى فريق الهلال في مباراته أمام الأولمبي لتعويض خسارته أمام فريق الجزيرة في الجولة الأولى بنتيجة 29-28 للبقاء ضمن دائرة المنافسة على لقب الدوري الليبي . في حين يدخل الأولمبي للمواجهة بخيار الفوز
لتجاوز خسارته في الجولة الأولى أمام الأهلي طرابلس بنتيجة 28-23 .

وينهي الهلال منافسات نهائيات بطولة ليبيا لكرة اليد يوم الأربعاء بمواجهة الأهلي طرابلس فيما يواجهه في نفس اليوم الأولمبي الجزيرة في آخر مباريات نهائيات بطولة ليبيا لكرة اليد .

المصدر قناة ليبيا الأحرار

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الاحرار

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