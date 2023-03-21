يواجه فريق الهلال الأولمبي مساء اليوم الساعة 16:00 بقاعة زوارة ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات نهائيات بطولة ليبيا لكرة اليد.
ويسعى فريق الهلال في مباراته أمام الأولمبي لتعويض خسارته أمام فريق الجزيرة في الجولة الأولى بنتيجة 29-28 للبقاء ضمن دائرة المنافسة على لقب الدوري الليبي . في حين يدخل الأولمبي للمواجهة بخيار الفوز
لتجاوز خسارته في الجولة الأولى أمام الأهلي طرابلس بنتيجة 28-23 .
وينهي الهلال منافسات نهائيات بطولة ليبيا لكرة اليد يوم الأربعاء بمواجهة الأهلي طرابلس فيما يواجهه في نفس اليوم الأولمبي الجزيرة في آخر مباريات نهائيات بطولة ليبيا لكرة اليد .
المصدر قناة ليبيا الأحرار
The post الأولمبي و الهلال في لقاء تصحيح المسار مساء اليوم بقاعة زوارة في نهائيات بطولة ليبيا لكرة اليد appeared first on ليبيا الأحرار.
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