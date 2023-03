الأولمبي و الهلال في لقاء تصحيح المسار مساء اليوم بقاعة زوارة في نهائيات بطولة ليبيا لكرة اليد

يواجه فريق الهلال الأولمبي مساء اليوم الساعة 16:00 بقاعة زوارة ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات نهائيات بطولة ليبيا لكرة اليد.

ويسعى فريق الهلال في مباراته أمام الأولمبي لتعويض خسارته أمام فريق الجزيرة في الجولة الأولى بنتيجة 29-28 للبقاء ضمن دائرة المنافسة على لقب الدوري الليبي . في حين يدخل الأولمبي للمواجهة بخيار الفوز

لتجاوز خسارته في الجولة الأولى أمام الأهلي طرابلس بنتيجة 28-23 .

وينهي الهلال منافسات نهائيات بطولة ليبيا لكرة اليد يوم الأربعاء بمواجهة الأهلي طرابلس فيما يواجهه في نفس اليوم الأولمبي الجزيرة في آخر مباريات نهائيات بطولة ليبيا لكرة اليد .

