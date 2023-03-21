اختتام بطولة ليبيا للملاكمة أواسط وأكابر عام 2023م

بنغازي 21 مارس 2023 (وال) _ صرح الحكم ومعلن مع الحكام السيد مفتاح بوعزة لوكالة الأنباء الليبية، إن مساء أمس الإثنين، شهد اختتام بطولةليبيا للملاكمة فئة الأواسط الأكابر للعام 2023م تحت مسمى الراحل البطل (عبدالسميع مخلوف) الملاكم والصحفي ومدرب المنتخب الليبي.

وأوضح بوعزة إن البطولة انطلقت مساء يوم السبت الماضي بصالة الألعاب الرياضية بالمدينة الرياضية بنغازي، بمشاركة العديد من الأندية من مختلف مناطق ليبيا، و أجريت فيه خمس مباريات كل مباراة على وزن معين كالتالي (أحمد الكوم في وزن 57، عاصم دوكو وزن 75، مؤيد عكاشه وزن 60، محمد فريضة وزن 80، سعد الفلاح وزن 86).

وأضاف: دعما من القيادة العامة للقوات المسلحة، أقيمت النهائيات بقاعة الشهيد عميد ركن (فتحي بلعيد)، بحضور آمر الاتحاد الرياضي العسكري لواء هاشم بورقعة الكزة، والأمين العام للاتحاد الرياضي الليبي للملاكمة السيد طلحة رمضان، وأعضاء الاتحاد الليبي للملاكمة، ومدير مكتب نائب رئيس الوزراء.

وأكد بوعزة: إن الفائز الأول قد تحصل على مبلغ مالي وقدره عشرين ألف دينار، والثاني تحصل على مبلغ وقدره خمسة ألف دينار، مقدمة من الاتحاد الرياضي العسكري، الذي دعم البطولة أيضا بتذاكر وإقامة وجوائز نتائج البطولة. (وال _ بنغازي) م ب

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