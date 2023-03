الشط يتعاقد مع المدرب الحبيب امبارك لتدريب فريق الأول لكرة القدم

تعاقد نادي الشط مع المدرب الحبيب امبارك لتدريب الفريق الأول لكرة القدم في باقي منافسات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم

ويباشر المدرب الحبيب امبارك مهامه كمدرب لفريق الشط بداية من مساء اليوم الثلاثاء حيث سيسعى امبارك رفقة الشط لعودة الفريق إلى دوري الدرجة الأولى

ويأتي التعاقد مع الحبيب امبارك بعد فسخ إدارة نادي الشط العقد مع المدرب محمد العنقار بالتراضي بين الطرفين بسبب سوء النتائج في الجولات الماضية حيث يحتل فريق الشط المركز الـ6 رفقة فرق المجموعة الرابعة في برصيد 11 نقطة .

المصدر قناة ليبيا الأحرار

