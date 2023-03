نادي التحدي مصراتة يتوج بلقب الدوري الليبي للكرة المصغرة للمرة الثانية على التوالي

توج فريق التحدي مصراتة بلقب الدوري الليبي للكرة المصغرة للموسم الرياضي 2022-2023

وجاء تتويج فريق التحدي مصراتة للقب بعد تصدره لنهائيات بطولة ليبيا بالعلامة الكاملة حيث حقق الفوز في المرحلة الأخيرة من منافسات بطولة ليبيا على فريق عين زارة و فريق السنوسية و ختام مبارياته بالفوز على السد

و قد حقق فريق التحدي لقبه الثاني على التوالي والرابع في تاريخه في منافسات الدوري الليبي للكرة المصغرة

