تونس تواصل تحضيراتها بقيادة جلال القادري لمواجهة منتخبنا الجمعة القادم

يواصل المنتخب التونسي تدريباته بالملعب الجانبي لملعب رادس بقيادة مدربه جلال القادري .

وتشهد تدريبات المنتخب التونسي ليوم غد الأربعاء اكتمال صفوفه بوصول الثلاثي حنبعل المجبري لاعب برمنغهام سيتي الإنجليزي و إلياس السخيري محترف كلون الألماني بالإضافة لوصول أنيس بن سليمان لاعب بروندبي الدانماركي .

ويواجه المنتخب التونسي منتخبنا الوطني يوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس إفريقيا بملعب رادس الساعة 10:30 ليلا

المصدر قناة ليبيا الأحرار

