تونس تواصل تحضيراتها بقيادة جلال القادري لمواجهة منتخبنا الجمعة القادم

يواصل المنتخب التونسي تدريباته بالملعب الجانبي لملعب رادس بقيادة مدربه جلال القادري .
وتشهد تدريبات المنتخب التونسي ليوم غد الأربعاء اكتمال صفوفه بوصول الثلاثي حنبعل المجبري لاعب برمنغهام سيتي الإنجليزي و إلياس السخيري محترف كلون الألماني بالإضافة لوصول أنيس بن سليمان لاعب بروندبي الدانماركي .
ويواجه المنتخب التونسي منتخبنا الوطني يوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس إفريقيا بملعب رادس الساعة 10:30 ليلا
المصدر قناة ليبيا الأحرار
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