تتوجه بعثة منتخبنا الوطني لكرة القدم غدا الأربعاء للعاصمة تونس بعد أن اختتم معسكره في مدينة طبرقة تأهبا لمواجهة المنتخب التونسي الجمعة القادم ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس إفريقيا

وتكتمل صفوف المنتخب الوطني يوم غد الأربعاء بنضمام محترف سبورتينغ براغا البرتغالي المعتصم المصراتي و محترف الوداد البيضاوي المغربي مؤيد اللافي إلى تدريبات المنتخب الوطني التي ستستمر في العاصمة التونسية لمدة يومين.

وقد التحق لمعسكر المنتخب الوطني إسماعيل التاجوري محترف أمونيا نيقوسيا القبرصي و محمد صولة و السنوسي محترفان العربي الكويتي كما انظم أيضا إلى المعسكر محمد الغنيمي محترف زاخو العراقي .

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post منتخبنا يتوجه للعاصمة تونس بعد اختتام معسكره في مدينة طبرقة appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار