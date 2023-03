الأهلي طرابلس يستعد لمواجهة طلائع الجيش المصري بإجراء مباراتين وديتن

يخوض فريق الأهلي طرابلس الخميس القادم لقاء وديا أمام فريق اليرموك بملعب نادي الأهلي طرابلس في الساعة العاشرة ونصف ليلا

ويخوض الأهلي لقاء وديا ثانيا في التاسع والعشرين من الشهر الجاري أمام فريق أبوسليم ومن ثم يتوجه في الأول من أبريل القادم إلى مصر لمواجهة فريق طلائع الجيش المصري ضمن ذهاب الدور التمهيدي من منافسات كأس الملك سلمان للأندية العربية البطلة.

