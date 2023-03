المنتخب الوطني يجري تدريباته الأخيرة قبل مباراة رادس أمام منتخب تونس

يخوض منتخبنا الوطني لكرة القدم الخميس مرانه الرئيسي في الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس الذي سيحتضن مبارة منتخبنا مع نظيره التونسي صاحب الضيافة يوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس إفريقيا.

صفوف المنتخب الوطني اكتملت بوصول اللاعبين المحترفين تباعا من أجل تدعيم كتيبة المدرب حمدي بطاو، الذي سيخوض أول لقاء رسمي له كمدرب للمنتخب الوطني في الاستحقاق الإفريقي.

منتخبنا مطالب في هذه المباراة بالخروج بنتيجة إيجابية قبل أيام قليلة من مباراة العودة التي ستقام منتصف الأسبوع المقبل بملعب بنينا، حيث يحتل المنتخب الوطني المركز الثالث في ترتيب المجموعة العاشرة برصيد ثلاث نقاط.

