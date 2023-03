نادي الجزيرة يعتذر عن الأحداث التي رافقت مباراة الجزيرة والأهلي طرابلس

أعلن نادي الجزيرة تحمله مسؤولية الأحداث التي رافقت مباراة فريقي الجزيرة والأهلي طرابلس في نهايات الدوري الليبي لكرة اليد.

وأكد نادي الجزيرة في بيان له عن أسفه الشديد لما وصلت إليه المباراة من أحداث شغب؛ مؤكدا أن مثل هذه الأحداث لا تمثل نادي الجزيرة ومسيرته الرياضية في جميع الألعاب.

وكان النادي الأهلي طرابلس قد أصدر بيانا أكد فيه تعرض فريق كرة اليد للضرب والتهديد أثناء توقف المباراة بين الفريقين.

هذا وتوقفت مباراة الجزيرة مع الأهلي طرابلس قبل نهايتها بدقيقتين بسبب نزول الجمهور إلى أرضية القاعة الرياضية في مدينة زوارة.

