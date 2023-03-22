الأتزوري يواجه الأسود.. قطار تصفيات الـ”يورو 2024″ ينطلق بلقاء ناري

أخبار ليبيا 24 – متابعات

بعد أقل من عامين على مباراتهما على لقب بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020)،

تتجدد المنافسة بين المنتخبين الإيطالي والإنجليزي في بداية مشوار التأهل للنسخة الجديدة من البطولة العريقة التي تستضيفها ألمانيا منتصف العام المقبل.

وتستحوذ المباراة التي يحتضنها استاد “دييجو أرماندو مارادونا” بمدينة نابولي على القدر الأكبر من الاهتمام بين جميع المباريات التي تقام غدا الخميس في افتتاح فعاليات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية القادمة (يورو 2024) .

وتفتتح فعاليات الجولة الأولى من التصفيات التي تقام على مدار 3 أيام، غدا الخميس بثماني مباريات، تتقدمها هذه المواجهة بين حامل اللقب ووصيفه.

كان المنتخبان قد التقيا منتصف عام 2021 بنهائي يورو 2020 على استاد “ويمبلي” بالعاصمة البريطانية لندن، وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 قبل أن تحسم ركلات الترجيح المواجهة لصالح المنتخب الإيطالي.

بعدها بعام واحد فقط، التقى الفريقان مجددا في دور المجموعات لمسابقة دوري أمم أوروبا، وتعادلا في إنجلترا سلبيا ثم فاز المنتخب الإيطالي في لقاء الإياب على ملعبه 1-0 في سبتمبر 2022.

ويتأهب الفريقان حاليا لمواجهة أخرى بينهما في بداية طريق البحث عن التأهل للبطولة الأهم وهي كأس الأمم الأوروبية.

وبرغم أن نظام التصفيات يتيح لصاحبي المركزين الأول والثاني في كل مجموعة بالتصفيات التأهل إلى النهائيات مباشرة، يدرك المنتخب الإيطالي أكثر من أي فريق آخر مدى أهمية الحسم المبكر وعدم الانتظار حتى مرحلة متأخرة من التصفيات.

كان المنتخب الإيطالي قد تعرض لصدمة كبيرة قبل عام واحد بعدما أخفق في الملحق الفاصل بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022، ويرغب الفريق في حسم تأهله ليورو 2024 دون أي صدمات أخرى.

* لقاءات نارية

وفي المقابل، تأتي مشاركة المنتخب الإنجليزي في التصفيات المؤهلة ليورو 2024 بعد شهور قليلة من خروجه المبكر من مونديال 2022 رغم أنه كان أحد المرشحين للفوز باللقب.

وتمنح المواجهة بين الفريقين هذه التصفيات ضربة بداية قوية ومثيرة حيث يلتقي حامل اللقب ووصيفه في صراع مبكر على صدارة المجموعة الثالثة بالتصفيات، والتي تشهد غدا أيضا مباراة أخرى بين منتخبي مقدونيا الشمالية ومالطة.

وإلى جانب أهمية المباراة لكل من الفريقين، تحظى هذه المباراة بأهمية خاصة لدى المهاجم الإنجليزي هاري كين، الذي يتطلع للانفراد بلقب الهداف التاريخي للمنتخب الإنجليزي من خلال تسجيل أي هدف في هذه المباراة.

كان كين قد عادل الرقم القياسي لعدد الأهداف، التي يحرزها أي لاعب مع المنتخب الإنجليزي عندما سل هدفا من ركلة جزاء في هزيمة الفريق 1-2 أمام نظيره الفرنسي بدور الثمانية لمونديال 2022،

ليقتسم لقب الهداف التاريخي مع المهاجم السابق واين روني برصيد 53 هدفا لكل منهما.

وفي مباريات أخرى غدا بالتصفيات نفسها يلتقي تلتقي كازاخستان مع سلوفينيا والدنمارك مع فنلندا وسان مارينو مع أيرلندا الشمالية في المجموعة الثامنة والبوسنة والهرسك مع أيسلندا وسلوفاكيا مع لوكسمبورج والبرتغال مع ليشتنشتاين في المجموعة العاشرة.

* توقعات التأهل

وكشف تحليل أجرته شركة “جريسنوت” المعنية بالبيانات الوصفية للترفيه، عن أن البرتغال على رأس 4 منتخبات تصل حظوظها في التأهل إلى بطولة أوروبا لكرة القدم التي تقام العام المقبل إلى 90% على الأقل.

وحسب الدراسة التي نشرتها شبكة “رؤية” الإخبارية قبل انطلاق التصفيات هذا الأسبوع، استنادا إلى عمليات محاكاة، فإن حظوظ البرتغال، الفائزة ببطولة أوروبا 2016، في التأهل لنهائيات البطولة 2024 هي الأعلى بـ96%، تليها سويسرا وكرواتيا وإسبانيا بـ90%.

وتتنافس الفرق في 10 مجموعات، يتأهل أول منتخبين مباشرة إلى النهائيات التي تقام في ألمانيا، التي ضمنت مقعدًا باعتبارها البلد المنظم.

وتلعب البرتغال، بقيادة المدرب روبرتو مارتينيز، في المجموعة العاشرة التي تضم كذلك البوسنة وأيسلندا ولوكسمبورج وسلوفاكيا وليختنشتاين.

ومن المتوقع أن تنهي بلجيكا والدنمارك وهولندا وبولندا وصربيا وفرنسا والتشيك وإيطاليا وإنجلترا والمجر والسويد وويلز وسلوفينيا والنرويج ورومانيا والبوسنة، دور المجموعات في أول مركزين بمجموعاتها.

وتسعى النرويج للتأهل إلى نهائيات البطولة للمرة الأولى منذ 2000 مدججة بإرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، وبقيادة لاعب وسط أرسنال مارتن أوديجارد.

وسجل هالاند 42 هدفًا مع مانشستر سيتي هذا الموسم، لكنه لن يتمكن من المشاركة في مواجهتي إسبانيا وجورجيا في التصفيات بسبب الإصابة.

وتقول الدراسة إن فرص تأهل إيطاليا حاملة اللقب إلى النهائيات تصل إلى 78%، ووصيفتها إنجلترا 77%، وتلعبان في نفس المجموعة في التصفيات إلى جوار أوكرانيا ومالطا ومقدونيا الشمالية. وتستضيف إيطاليا منتخب إنجلترا يوم الخميس في نابولي.

وتسعى إيطاليا لتعويض غيابها عن كأس العالم للمرة الثانية تواليًا، بعد هزيمة مفاجئة أمام مقدونيا الشمالية في الملحق.

ومن المتوقع كذلك أن تتأهل فرنسا وصيفة بطل كأس العالم وهولندا عن مجموعتهما، التي تضم إيرلندا واليونان وجبل طارق.

وتتنافس 24 فريقًا موزعة على 6 مجموعات في بطولة أوروبا 2024.