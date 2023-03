انطلاق منافسات دور الثمانية من نهائيات بطولة ليبيا لكرة السلة في 29 أبريل

أسفرت قرعة مباريات الجولة الأولى من منافسات دور الثمانية من نهائيات بطولة ليبيا لكرة السلة عن لقاءات قوية.

وتنطلق الجولة الأولى في 29 أبريل بمواجهتين في قاعة طرابلس الكبرى، حيث يواجه الأهلي طرابلس فريق المروج في المواجهة الأولى، في حين يلاقي الاتحاد في المواجهة الثانية.

وفي قاعة سليمان الضراط ببنغازي يستقبل الأهلي بنغازي فريق شباب العربي، بينما يستضيف النصر المدنية في ختام مباريات الجولة الأولى من منافسات دور الثمانية من نهائيات بطولة ليبيا لكرة السلة.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

