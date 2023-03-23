المنتخب الليبي ينهي استعداداته لمواجهة تونس غدا الجمعة ضمن تصفيات أمم أفريقيا

تونس 23 مارس 2023 (وال) – أجرى المنتخب الوطني لكرة القدم تدريباته بتونس بقيادة المدرب حمدي بطاو، استعدادًا لخوض المواجهة المرتقبة أمام نظيره التونسي غدًا الجمعة، ضمن مباراة الذهاب لتصفيات أمم أفريقيا 2023، والتي سيشهدها ملعب رادس في الـ10 والنصف مساء.

ويشارك في التدريبات جميع اللاعبين المتاحين في قائمة المنتخب، مع وصول جميع اللاعبين الدوليين وإلتحاقهم بالتدريبات، وخصصها المدرب للتركيز على الجوانب الفنية قبيل خوض المباراة التي سيديرها الحكم الجزائري مصطفى غربال.

وتضم قائمة المحترفين: المعتصم المصراتي، ومؤيد اللافي، وإسماعيل التاجوري، والطاهر بن عامر، ومحمد صولة، والهادي السنوسي، وحمدي الهوني، ويغيب عنها أحمد بن علي وأنيس السلتوا وأحمد التربي. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال