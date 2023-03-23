بنغازي| انطلاق دوري منطقة بن يونس لكرة القدم بمشاركة “16” فريقًا

بنغازي 23 مارس 2023 (وال)- أجريت مساء أمس الأربعاء بمدينة بنغازي، قرعة دوري منطقة بن يونس لكرة القدم، بمناسبة شهر رمضان المبارك.

هذا ويشرف على تنظيم الدوري شباب منطقة بن يونس منذ أكثر من 30 عامًا، حيث سيشارك في الدوري هذه السنة 16 فريقًا، قسمت إلى أربع مجموعات؛ ضمت المجموعة الأولى فرق مناطق: حي الفاتح، سيدي حسين، الحدائق، شارع بيروت.

وأما المجموعة الثانية ضمت مناطق: الرؤيسات، الصابري، اتحاد تاورغاء، بن يونس، في حين ضمت المجموعة الثالثة مناطق: السلماني الشرقي، أرض زواوة، السلاوي، الفويهات.

والمجموعة الرابعة ضمت فرق مناطق: سيدي يونس، السلماني الغربي، سيرتي، الليثي.

وقال رئيس المجلس المحلي لمنطقة بن يونس سالم عقيلة – في تصريح لوكالة الأنباء الليبية – إن الهدف من هذا الدوري هو زيادة التقارب بين كل مناطق بنغازي، وأن الرياضة هي التي تجمع مناطق بنغازي جميعها، وأن منطقة بن يونس دائمًا هي الرائدة في مثل هذه الأمور.

وأضاف عقيلة قائلا “بداية الدوري ستكون بمباراة استعراضية لقدامى لاعبي الستاك بالمنطقة والمناطق المجاورة، أمام نجوم قدامى كرة القدم لأندية بنغازي، وأن هناك كؤوس وجوائز خصصت للفائز الأول والثاني ولأفضل لاعب وللهداف ولأفضل حارس مرمى”.

وأثنى عقيلة على الداعم الوحيد لدوري بن يونس مستشفى بيروت التخصصي، وللسيد ابن منطقة بن يونس سالم الفلاح. (وال) ف ح/ ر ت

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