“القادري” مواجهة ليبيا ستكون صعبة ومعقدة 

تونس 24 مارس 2023 (وال) _ يحل المنتخب الليبي الأول لكرة القدم ضيفا على نظيرة منتخب تونس’ وذلك في إطار مباريات الجولة الثالثة من مرحلة الذهاب لفرق المجموعة العاشرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية والتي ستقام منافساتها على ملاعب ” الكوت ديغوار “.

و سيتوسط هذا اللقاء والذي سيقام – اليوم الجمعة – على أرضية ملعب حمادي العقربي برادس التونسية الحكم الجزائري مصطفي غربال’ سيسعى فيها منتخب ليبيا تحقيق نتيجة إيجابية تجعله في دائرة المنافسة من أجل أقتلاع ورقة التأهل للنهائيات الأفريقية.

ومن جانبه أخر يتصدر منتخب تونس فرق المجموعة العاشرة برصيد ( 4 ) نقاط’ بينما يأتي ثانيا بنفس النقاط ( 3 ) منتخبات غينيا الاستوائية و ليبيا ‘ فيما يأتي رابع منتخب بوتسوانيا برصيد نقطة وحيدة.

وقال المدير الفني لمنتخب تونس جلال القادري أن لقاء اليوم أمام منتخب ليبيا سيكون صعبا ومعقدا ويحتاج إلى التركيز الشديد والجدية و الحضور الذهني من أجل الانتصار”.

أكد القادري في تصريحات قبيل المؤتمر التقديمي للقاء أن المنتخب الليبي لديه عناصر مميزة مثل حمدو الهوني وصوله والسنوسي ‘ لكن منتخب تونس يعلم كل كبيرة وصغيرة عن الخصم”.

وتابع جلال قائلا ” نعلم قيمة اللاعب الليبي، نحترم الخصم كثيرا، ونتعامل مع المباراتين بجدية بالغة”.

وأسترسل القادري ” كل منتخب بمثابة كتاب مفتوح للآخر، ولهذا نتوقع مواجهة قوية سواء في لقاء الغد أو مباراة الإياب في بنغازي على حد قوله. (وال _ تونس) س أ

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