اللجنة المنظمة لإنطلاق التظاهرة الرياضية والثقافية بسرت تعقد اجتماعها الثاني

سرت 24 مارس 2023 (وال)- عقدت اللجنة المنظمة لإنطلاق التظاهرة الرياضية والثقافية خلال ليالي شهر رمضان المبارك بمدينة سرت الخميس، اجتماعها الثاني بحضور عميد بلدبية سرت مختار المعداني، وعضو المجلس البلدي صالح عيادة رئيس اللجنة المنظمة للتظاهرة وعددٍ من أعضاء اللجنة.

هذا وخلص الاجتماع إلى إقامة عددٍ من المناشط الرياضية والثقافية داخل المدينة وضواحيها خلال هذا الشهر المبارك، منها دوري لكرة القدم، والطائرة داخل المدينة، ومنطقة الأربعين وأبوهادي، والغربيات والثلاتين وجارف، ودوري في لعبة البلياردو بمناطق السواوة وأبوهادي.

وأكد عضو المجلس البلدي رئيس اللجنة صالح عيادة – لمراسل (وال ) بسرت – أن هذه النسخة ستنطلق تحت شعار “لمة خير” خلال الأسبوع الأول من الشهر الكريم، وسيتخللها إقامة العديد من الندوات والمسابقات الثقافية والفنية بمشاركة واسعة من مختلف القطاعات والأندية الرياضية واالشبابية بسرت، وبدعم من المجلس البلدي سرت.

وأشار عيادة إلى أن هناك العديد من الجوائز التشجيعية للمشاركين في هذه التظاهزة. (وال)

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