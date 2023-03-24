المنتخب الليبي ينهي تحضيراته لمواجهة تونس

أنهى المنتخب الليبي بقيادة المدير الفني حمدي بطاو، تحضيراته لمواجهة نظيره التونسي غدا الجمعة، ضمن الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية “كوت ديفوار 2023”.

وانضم للتدريبات جميع المحترفين على رأسهم المعتصم المصراتي وحمدو الهوني ومؤيد اللافي ومحمد الغنيمي وإسماعيل التاجوري.

ويسعى المنتخب الليبي للخروج بنتيجة إيجابية تمنح الفريق حافز قويا قبل مواجهة تونس إيابا على ملعب شهداء بنينا الثلاثاء المقبل.

ويتصدر منتخب تونس المجموعة العاشرة ب4 نقاط، أمام غينيا الاستوائية وليبيا على الترتيب، ولكل منهما (3) نقاط، وتتذيل بوتسوانا بنقطة وحيدة.

وسيدير الحكم الجزائري مصطفى غربال اللقاء، وسيساعده الثنائي مقران قوراري وعباس أكرم زرهوني، فيما سيكون يوسف جموح حكما رابعا.













