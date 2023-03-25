ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا.. ليبيا تفقد نتيجة لقائها أمام تونس بثلاثية نظيفة

أخبار ليبيا 24

فقد منتخب ليبيا نتيجة لقائه مع مضيفه المنتخب التونسي بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا، لحساب المجموعة العاشرة.

وتأتي المباراة التي أقيمت مساء الجمعة على ملعب حمادي العقربي، ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2023 والتي ستقام في كوت ديفوار.

وبهذا الفوز رفعت تونس رصيدها إلى سبع نقاط في صدارة المجموعة، فيما توقف رصيد منتخب ليبيا عند ثلاث نقاط في المركز الثالث، خلف غينيا الاستوائية صاحبة المركز برصيد ست نقاط، فيما تتذيل بوتسوانا المجموعة بنقطة واحدة.

وأحرز ثلاثية تونس يوسف المساكني في الدقيقة 12 وعلي معلول في الدقيقة 21 من ركلة جزاء وهيثم الجويني في الدقيقة 86.

ومن المنتظر أن يلتقي المنتخبان إيابًا على ملعب “شهداء بنينا” في بنغازي، ولا بديل أمام منتخب ليبيا سوى تحقيق الفوز إذا ما أراد الحفاظ على آماله في التأهل إلى نهائيات كوت ديفوار.