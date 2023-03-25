بثلاثية نظيفة .. تونس تضرب الشباك الليبية بالتصفيات الأفريقية

تونس 25 مارس 2023 (وال)- ضرب المنتخب التونسي شباك نظيره وضيفه منتخب ليبيا بثلاثية نظيفة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مرحلة الذهاب لفرق المجموعة العاشرة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية التي ستقام على ملاعب الكوت فوار.

المقابلة التي جرت مساء الجمعة على أرضية ملعب حمادي العقربي بـ رادس التونسية قادتها صافرة الحكم الجزائري مصطفى غربال، نجح فيها منتخب تونس المستضيف من بسط سيطرته وهيمنته على مجريات اللقاء منذ البداية مهددًا مرمى الحارس معاد اللافي في الكثير من المناسبات.

في حين ظهر المنتخب الوطني في النصف الأول متكتلا دفاعيًا، ولا توجد هجمات منسقة ولا شكل يوحي بأنه منتخب طموحه بلوغ النهائيات الأفريقية، مما أدت تلك السيطرة التونسية إلى اهتزاز الشباك الليبية في مناسبتان، في الدقيقة الـ 12 أستغل المهاجم يوسف المساكني الخطأ الفادح الذي أرتكبه الحارس معاذ اللافي في كيفية إبعاده للتصويبة التي أطلقها اللاعب وجدي كشريدة، ليتمكن المساكني من تسجيل أولى الأهداف.

عند بلوغ الدقيقة الـ 19 أحتسب حكم اللقاء الجزائري مصطفى غربال ركلة جزاء للمنتخب التونسي، إثر عرقلة مهاجمه سيف الدين الجزيري من قبل المدافع طلال فرحات، ليتقدم للركلة المدافع الأيسر علي معلول، واضعًا كرته على يسار الحارس معاذ اللافي، مضاعفًا النتيجة بهدفٍ ثان.

في الشوط الثاني؛ حاول منتخب ليبيا التقدم نحو مرمى الحارس أيمن دحمان، باحثًا عن تقليص الفارق، لكن جميع هجماته كانت عقيمة وغير منسقة وباءت بالفشل.

هذا استطاع منتخب تونس عند الدقيقة الـ 86 إطلاق رصاصة الرحمة بالهدف الثالث، والذي كان من إمضاء مهاجمه البديل هيثم الجويني، وبهذا الفوز واصل منتخب تونس تصدره لفرق المجموعة العاشرة برصيد الـ7 نقاط، فيما تجمد رصيد المنتخب الوطني عند النقطة الـ 3 محتلا المرتبة الثالثة. (وال) س أ / ر ت

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