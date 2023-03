كلف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم طاقم تحكيم مصريا لقيادة مباراة الإياب التي تجمع منتخبنا الوطني ومنتخب التونسي بقيادة أمين عمر حيث يتولى محمود أحمد كمال مهمة الحكم المساعد الأول وأحمد حسام طه المساعد الثاني، والحكم الرابع محمود ناجي.

يذكر أن المباراة ستقام يوم الثلاثاء القادم على أرضية ملعب شهداء بنينا ببنغازي.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post طاقم تحكيم مصري لمباراة الإياب بين منتخبنا الوطني وتونس appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار