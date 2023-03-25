عقب الخسارة بثلاثية أمام تونس.. بطاو يعتذر للجماهير الرياضية ويعد بتصحيح المسار

أخبار ليبيا 24

تقدم المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني، حمدي بطاو، باعتذار لجماهير الرياضية، ووعد بتصحيح المسار مستقبلا، وذلك في المؤتمر الصحفي، عقب الخسارة بثلاثية نظيفة أمام تونس، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما أمس الجمعة، على ملعب رادس في تونس، ضمن الجولة الثالثة للمجموعة العاشرة من التصفيات القارية المؤهلة نحو بطولة الأمم الأفريقية كان 2023 المقررة إقامتها في ساحل العاج.

وتعد المباراة هي الأولى للمدرب الوطني حمدي بطاو مع المنتخب الليبي الأول لكرة القدم وحقق فيها المنتخب التونسي فوزا كبيرا على نظيره الليبي بثلاثة أهداف نظيفة.

وأقام منتخب الوطني معسكرا قصيرا بمدينة طبرقة التونسية لمدة خمسة أيام قبل التوجّه إلى تونس العاصمة لإقامة مباراة الذهاب.

وتغادر بعثة المنتخب اليوم السبت إلى مدينة بنغازي، لملاقاة المنتخب التونسي في الجولة الخامسة بالتصفيات ذاتها على أرضية ملعب شهداء بنينا في الثامن والعشرين من شهر مارس الجاري.

ويحتل منتخب تونس الصدارة برصيد سبع نقاط، يليه منتخب غينيا الاستوائية بست نقاط، ثم ليبيا بثلاث نقاط، وأخيرا بوتسوانا بنقطة واحدة.