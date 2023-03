تواصل تجمع الثاني لاختيار المنتخب الوطني لشراع للمشاركة في بطولة أفريقيا تحت 14 عام المزمع إقامتها شهر مايو القادم في المغرب التجمع يتواصل في حوض غرناطة بنادي اليخوت بحي الأندلس يستهدف أندية طرابلس ومصراته وما جاورها تحت إشراف المدرب الجزائري محمد بن والي.

