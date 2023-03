تقام يوم الخميس المقبل ثلاث مباريات ضمن الأسبوع الثالث من الدوري الليبي داخل الصالات حيث يستضيف الأولمبي جاره اساريا بصالة نادي الأولمبي عند الساعة 23:30 بينما تحتضن قاعة 17 فبراير مباراتين حيث تجمع الأولى الميثاق والسويحلي عند الساعة 23:30 وفي المباراة الثانية يستيف المدينة فريق الاتحاد في مباراة منتظرة.

