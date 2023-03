منتخبنا الوطني للرماية يشارك بخمسة رماة في كأس العالم للعبة المقامة بميادين الرماية بالقرية الأولمبية الدولية بالعاصمة المصرية القاهرة في الفترة من 26 أبريل إلى 6 مايو 2023

رماة الذين سيمثلون المنتخب الوطني للرماية في بطولة العالم هم أنس فتحي عتيق ونعمان حسين طاطاناكي وأكرم نصر الجالي ومحمد علي القذافي ومصطفي فرج سلطان.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

