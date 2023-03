المنتخب التونسي يبدأ التحضير لرحلة بنغازي ومباراة العودة أمام ليبيا

بدأ المنتخب التونسي تحضيراته لمباراة الإياب امام المنتخب الليبي في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس إفريقيا القادمة، ويأتي هذا التحضير بعد أن حقق المنتخب التونسي الفوز على المنتخب الليبي بـ 3 – 0 في مباراة الذهاب التي جرت سهرة الجمعة في ملعب حمادي العقربي برادس، الجهاز الفني لمنتخب تونس بقيادة المدرب جلال القادري سيختتم التدريبات مساء الأحد وسيكون السفر إلى بنغازي ظهر يوم الإثنين أي قبل يوم واحد من مباراة الإياب أمام المنتخب الليبي في ملعب بنينا التي ستقام يوم الثلاثاء بإدارة صافرة مصرية.

يشار إلى أن منتخب تونس يتصدر المجموعة برصيد 7 نقاط ثم غينيا الإستوائية بـ 6 نقاط ويأتي منتخبنا الوطني في المركز الثالث برصيد 3 نقاط فقط.

