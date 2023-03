كشف الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم عن قرار تكريمه للأسطورة ليونيل ميسي تقديرا لما قدمه لمنتخب بلاده، وأعلن الاتحاد الأرجنتيني رسميا اطلاق اسم ميسي على مقر تدريبات منتخب التانجو في منطقة “إيزيزا” اعترافا بفضله في المساهمة بتتويج بلاده بلقب كأس العالم 2022 في قطر للمرة الثالثة في تاريخه بعد غياب دام نحو 36 عاما.

