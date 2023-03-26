إسبانيا تسحق النرويج بثلاثية في غياب هالاند

أخبار ليبيا 24

فازت إسبانيا 3- صفر على النرويج، يوم السبت، في غياب إيرلينجغ هالاند المصاب، في الجولة الأولى من تصفيات بطولة أوروبا 2024.

وأحرز داني أولمو هدف منتخب إسبانيا الوحيد في مرمى النرويج في الدقيقة 13 بعد عرضية رائعة من بالدي، ليتقدم للماتادور بهدف مبكر.

وسجل جوسيلو هدفين في أول ظهور له مع إسبانيا ليمنح المدرب الجديد لويس دي لا فوينتي الفوز في أول مباراة له مع الفريق، ففي الدقيقة 84، أضاف البديل الهدف الثاني لمنتخب إسبانيا في مرمى النرويج بعد صناعة من البديل الآخر فابيان رويز.

ولم تمر سوى دقيقة واحدة، حتى وضع جوسيلو بصمته الثانية على نتيجة المباراة بعد تسجيله الهدف الثالث بطريقة مميزة.

قال اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا، وهو أول لاعب إسباني يسجل هدفين في أول مباراة دولية له منذ فرناندو مورينتس في عام 1998: “ما زلت لا أصدق ذلك.. هذا أفضل شيء يمكن أن يحدث لأي لاعب. إنه مكافأة لكل العمل اليومي”.