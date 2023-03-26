بثنائية بوفال والصريري.. المغرب تفوز على البرازيل 2-1 وديًا

أخبار ليبيا 24

نجح سفيان بوفال وعبد الحميد الصبيري في منح منتخب المغرب الفوز 2-1 في مباراة ودية ضد بطل كأس العالم خمس مرات منتخب البرازيل.

وأقميت المباراة في طنجة يوم السبت في إطار المباريات الإعدادية التي سيخوضها المنتخب المغربي استعدادا للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا بساحل العاج في 2024.

وبهذا تحقق للمغرب أول فوز على الإطلاق ضد البرازيل التي سبق لها أن فازت على المغرب مرتين عام 1997 خلال مباراة ودية، وبعد ذلك بعام في دور المجموعات لمونديال فرنسا.

ونجح بوفال في تسجيل أول هدف للمغرب بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 29، لكن كاسيميرو سجل هدف التعادل في الدقيقة 67، بتسديدة أخطأ الحارس ياسين بونو في صدها.

ومع ذلك، رد أسود الأطلس بعد 12 دقيقة بواسطة البديل عبد الحميد الصبيري، الذي سدد كرة قوية داخل منطقة الجزاء ارتطمت بالعارضة وسكنت الشباك.

ويتصدر المنتخب البرازيلي الذي سبق وأن فاز بكأس العالم خمس مرات تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) للمنتخبات، بينما يحتل منتخب المغرب المركز 11 في التصنيف العالمي.