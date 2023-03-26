القزيري وبنزينا نجمي المباراة الاستعراضية لدوري بن يونس 

بنغازي 26 مارس 2023 (وال) _ شهد ملعب الصخرة الشهير بمنطقة بن يونس مساء أمس السبت، مباراة استعراضية لقدامى ونجوم كرة القدم، إيذانا لانطلاق دوري بن يونس لهذا العام رمضان 2023، والذي ستبدأ منافساته اليوم الأحد بمبارتين.

المباراة الاستعراضية لاقت متابعة جماهيرية كبيرة وإثارة وتشويق طيلة شوطيها، بصافرة اللاعب السابق محمد عطية، وبمشاركة النجوم (علي البشاري وعمر القزيري وجمال محمد بنزينا ، طارق بالتمر، سالم ماضي ، حسن المالطي ، صلاح الحمروش، توفيق بوحجر، جمال بحر ، مرعي باني ، علي الورفلي بكيوة ، لامين العمامي ، وناصر التحضيري).

عقب المباراة مباشرة قامت اللجنة المنظمة للدوري، بتوزيع الهدايا التذكارية على المشاركين ضيوف بن يونس، وسط أجواء رائعة معبرة عن أن الرياضة ود وتقارب، وهي التي تجمع بين اللاعبين من كافة المناطق والمدن. (وال _ بنغازي) ف ح

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