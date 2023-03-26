“بهدف قاتل” الأخضر يفرض التعادل الإيجابي على التعاون

بنغازي 26 مارس 2023 (وال)- فرض الأخضر التعادل الإيجابي على فريق التعاون بهدفين لمثلهما، ضمن لقاء مؤجل لحساب الجولة الأولى من مرحلة الإياب لفرق المجموعة الأولى من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب شهداء بنينا الدولي.

هذا وبدأ الشوط الأول من هذه المقابلة التي جرت مساء أمس السبت وتوسطه الحكم الدولي عبد الواحد حريويدة، بوتيرة سريعة وهجوم ضاغط من قبل لاعبي الفريقين، من أجل تسجيل هدف مبكر يربك الحسابات فيما تبقى من عمر المباراة، إلا أن الدقائق الأولى انتهت سلبية، لتتأجل مشاهدة الأهداف في الحصة الثانية.

في النصف الثاني؛ التعاون كان هو المبادر بالهجوم عند مطلع الدقيقة ( 53 ) تمكن محترفه النيجيري شيكا من تسجيل أولى الأهداف مستفيدًا من أسيست زميله الرواندي هارونا، الذي بدوره وضعه منفردًا بالحارس مفتاح الدرسي.

التعاون صاحب الأفضلية على صعيد النتيجة نجح في تسجيل ثاني الأهداف، عندما لعب التونسي لمجد بن عامر في الدقيقة ( 70 ) كرة عرضية متقنة داخل منطقة جزاء الأخضر، وجدت بدوره تلك العرضية القدم اليمنى للبديل محمد مخلوف معلنا بها ولادة الهدف الثاني لفريقه.

وبمرور الوقت، شكلت هجمات الأخضر بعض الخطورة، خاصة بعد خروج لاعب التعاون الرواندي هارونا، مما أعطى ذلك التبديل أريحية كبرى للأخضر المتحرر من دفاعاته بعد الثنائية، وشهدت الدقيقة ( 86 ) هدف تقليص الفارق للأخضر، وذلك برأسية المهاجم طلحة رزق الذي وضع الكرة عكس تحرك الحارس إسلام الهرام.

مع اقتراب المباراة من نهايتها، أصبح الأخضر هو الأفضل والأخطر، مما أسفر هذا عن هدف التعادل في الوقت القاتل ( 90+6 ) عن طريق مهاجمه البديل أكرم الزوي.

بهذا التعادل الإيجابي أضاف كل فريق نقطة إلى رصيده، ليصبح الأخضر سابعا برصيد ( 15 ) نقطة، فيما أصبح التعاون برصيد ( 13 ) نقطة محتلا بها المركز الثامن. (وال) س أ / ر ت

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