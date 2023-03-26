وال| الجفرة: انطلاق التظاهرة الرمضانية الرياضية الثقافية بسوكنة

سوكنة 26 مارس 2023 (وال)- انطلقت بمدينة سوكنة التظاهرة الرمضانية الرياضية الثقافية التي ينظمها نادي الخلود الرياضي الثقافي الاجتماعي تحت شعار “سوكنة الرياضة والسلام”.

وأفاد مراسل (وال) بأن فعّاليات هذه التظااهرة؛ شملت عدة ألعاب تنس الطاولة والشطرنج ورياضة العصا (البلياردو) وألعاب الفيديو، إضافة إلى المسابقات الثقافية والفكرية المتنوعة.

وتشتمل فعّاليات هذه التظاهرة الرمضانية كذلك على دوري للمرحوم “محمد خليفة” في لعبة كرة القدم الخماسية، بمشاركة ( 26 ) فريقًا على مستوى بلدية الجفرة، حيث جرى تقسيم الفرق على 7 مجموعات، تضم كل مجموعة أربعة فرق بينها مجموعة تضم 6 فرق. (وال)

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