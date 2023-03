منتخبنا الوطني يطوي صحفة الذهاب ويلتفت للقاء العودة أمام تونس الثلاثاء القادم

يواجه منتخبنا الوطني نظيره التونسي الثلاثاء القادم بملعب شهداء بنينا ضمن الجولة الرابعة من تصفيات كأس إفريقيا.

ويدخل منتخبنا الوطني رفقة المدرب حمدي بطاو بخيار الفوز لاغير لتعويض الخسارة في الجولة الثالثة أمام تونس بثلاثية نظيفة بملعب رادس.

ويسعى حمدي بطاو صحبة اللاعبين لإيجاد الحلول المناسبة لكسب نقاط المباراة لإبقاء المنتخب الوطني ضمن دائرة المنافسة على إحدى ورقتي التأهل لمنافسات كأس إفريقيا المقامة بالكوت ديفوار.

وكلف الاتحاد الإفريقي طاقم تحكيم مصري لإدارة مباراة منتخبنا الوطني والتونسي بقيادة الحكم الدولي أمين عمر ويساعده محمود كمال كمساعد أول وأحمد طه كمساعد ثانٍ في حين أوكلت مهمة الحكم الرابع للحكم محمود ناجي.

ويحل منتخبنا الوطني في المركز الثالث ضمن منتخبات المجموعة العاشرة برصيد 3 نقاط.

