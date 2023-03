تصل بعثة المنتخب التونسي يوم غد الاثنين إلى مدينة بنغازي لمواجهة المنتخب الوطني يوم الثلاثاء القادم ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات كأس إفريقيا.

وتشهد قائمة المنتخب التونسي المتوجهة إلى مدينة بنغازي غياب مدافع فريق ساليرنيتانا الإيطالي ديلان برون بسبب الإصابة، حيث يعتمد مدرب المنتخب التونسي جلال القادري على المدافعين منتصر الطالبي وياسين مرياح.

ويدخل المنتخب التونسي في مواجهة الثلاثاء متصدرا للمجموعة العاشرة برصيد 7 نقاط.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post المنتخب التونسي يصل غدا الاثنين إلى مدينة بنغازي تأهبا لمواجهة منتخبنا الوطني الثلاثاء appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار