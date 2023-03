فاز فريق الاتحاد على فريق الإشعاع 20-0 بعد تغيب الأخير ضمن مباريات الدور التمهيدي من منافسات كأس ليبيا لكرة السلة.

وأنهى فريق الاتحاد المرحلة التمهيدية الأولى متصدرا للمجموعة الثانية بالعلامة الكاملة، حيث حقق الفوز على فريق بلخير في الجولة الأولى بنتيجة 69-52، ومن ثم فاز في الجولة الثانية على فريق الجزيرة بنتيجة 88 -61.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post الاتحاد يفوز على الإشعاع 20-0 في تمهيدي كأس ليبيا لكرة السلة appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار