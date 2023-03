الأولمبي يواجه بنغازي الجديدة والأهلي طرابلس يلاقي الهلال في نصف نهائي كأس ليبيا لكرة اليد

تنطلق الأربعاء المقبل مباريات نصف نهائي كأس ليبيا لكرة اليد بمواجهة أولى تجمع فريق الأولمبي بفريق بنغازي الجديدة بقاعة طرابلس الكبرى.

وفي مواجهة نصف النهائي الثاني يواجه بطل الدوري الليبي للنسخة الحالية فريق الأهلي طرابلس فريق الهلال عقب نهاية مواجهة الأولمبي وبنغازي الجديدة.

وسيقام نهائي كأس ليبيا لكرة اليد يوم الجمعة القادمة بقاعة طرابلس الكبرى عقب المباراة الترتيبية التي ستجمع الخاسرين من الدور النصف النهائي.

