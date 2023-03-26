تصفيات يورو 2024.. إنجلترا بالعلامة الكاملة وإيطاليا تحصد أول 3 نقاط

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أنهت إنجلترا النافذة الاولى من التصفيات المؤهلة الى كأس أوروبا 2024 في كرة القدم بالعلامة الكاملة، ب

فوزها على ضيفتها أوكرانيا 2-0 الاحد على ملعب ويمبلي في لندن،

فيما حققت ايطاليا حاملة اللقب فوزها الاول بتفوقها على مضيفتها مالطا بالنتيجة ذاتها، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة.

وسجل القائد هاري كاين (37) وبوكايو ساكا (40) الهدفين لتضمن إنجلترا الصدارة مع نهاية النافذة الاولى.

ورفع منتخب “الاسود الثلاثة” رصيده الى ست نقاط بعد فوز افتتاحي على ايطاليا في نابولي الخميس 2-1، أمام “سكاودرا أتزورا” ومقدونيا الشمالية (3 نقاط لكل منهما) التي فازت على مالطا في الجولة الاولى بالنتيجة ذاتها.

ومع غياب مقدونيا الشمالية عن هذه الجولة، ضمنت إنجلترا الصدارة قبل النافذة الثانية المقررة في يونيو المقبل.

من جهتها، خاضت أوكرانيا أول مباراة لها في التصفيات بعد غيابها عن الجولة الاولى،

ومنحت أكثر من ألف تذكرة للأوكرانيين اللاجئين والعائلات البريطانية التي استضافتهم منذ الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022.

وبدأت المباراة بتقديم حذاء ذهبي للمهاجم والقائد هاري كاين الذي بات خلال الفوز على ايطاليا الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا، بتسجيله الهدف 54 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف الـ55 الأحد.

قال المدرب ساوثغيت “أنا سعيد جدا.. جعلنا مباراة صعبة تبدو سهلة. لقد كسرنا الكثير من الحواجز على مدى فترة من الزمن. البناء على نتيجة إيطاليا كان مهمًا ولكن لا يزال هناك مجال للتطور”.

وغاب فيل فودن عن المباراة بعد خضوعه لعملية جراحية لإزالة الزائدة الدودية صباح الاحد، ستبعده عن مباراة فريقه مانشستر سيتي ضد ليفربول في الدوري السبت المقبل.

كما غاب لوك شو الموقوف بعد طرده ببطاقتين صفراويين في غضون دقيقتين في نابولي.

وسيطرت إنجلترا التي خسرت نهائي البطولة القارية عام 2021 ضد ايطاليا بركلات الترجيح على ملعب ويمبلي بالذات، على مجريات المباراة،

وأسفر الضغط عن الهدف الافتتاحي لكاين بعد أن وصلته عرضية من الجهة اليمنى من ساكا نحو القائم الثاني تابعها في الشباك (37).

وضاعف ساكا التقدم لإنجلترا الباحثة عن لقبها الكبير الثاني فقط في تاريخها بعد مونديال 1966 على أرضها،

بهدف رائع بتسديدة لولبية بيسراه من خارج المنطقة استقرت في أعلى الزاوية اليمنى لمرمى الحارس أناتاولي تروبين (40).

وخاض ايفان توني مهاجم برنتفورد مشاركته الدولية الأولى على الإطلاق في مسيرته عن 27 عامًا، علمًا انه لم يسبق أن لعب حتى مع اي من منتخبات الفئات العمرية.

أنهت أوكرانيا المباراة من دون أي تسديدة على المرمى.

وبعد غيابها في مونديال قطر عن نهائيات كأس العالم للمرة الثانية تواليًا، تتطلع ايطاليا للعودة الى الساحة الدولية.

وحققت فوزها الاول في التصفيات بهدفي ماتيو ريتيغي (15) وماتيو بيسينا (27).

وخاض المدرب روبرتو مانشيني المباراة بتشكيلة رديفة نسبيا ومختلفة تماما عن تلك التي بدأت أمام إنجلترا،

مبقيا فقط على ثلاثة لاعبين هم الحارس جانلويجي دوناروما والمدافع جوفاني دي لورنتسو وريتيغي الذي سجل ضد “الاسود الثلاثة”.

وبعد أن أنقذ دوناروما فرصة محققة لمالطا لافتتاح التسجيل بتصد جميل لتسديدة قريبة لألكسندر ساتاريانو، سجل ريتيغي هدفه الثاني في ثاني مباراة دولية له برأسية إثر ركنية نفذها ساندرو توتنالي.

ورد ريتيغي، الارجنتيني المولِد والذي يلعب مع تيغري الأرجنتيني، الجميل لثقة مانشيني به بعد أن صرح المدرب قبل النافذة ردا على بعض الانتقادات في ما خص استدعاء اللاعبين “منذ سنوات،

قيل إنه يتعين عليك أن تولد في إيطاليا كي تمثل المنتخب الوطني. لكن العالم تغير، وكل المنتخبات باتت تملك لاعبين مجنسين أو قادمين من دول أخرى”.

واضطرت ايطاليا لتبديل مبكر لإصابة ويلفريد نيونتو ودخول فينتشينسو غريفو، قبل أن تضاعف النتيجة عبر هدف لماتيو بيسينا بعد عرضية من إيميرسون بالمييري (27).

حاولت كل من مالطا العودة في الشوط الثاني وايطاليا زيادة غلتها لكن من دون جدوى.