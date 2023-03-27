غزارة الأهداف تثير تفاعل الجمهور في أولى منافسات بن يونس

بنغازي 26 مارس 2023 (وال) _ شهد ملعب الصخرة بن يونس تفاعلا كبيرا مساء اليوم، في أولى منافسات دوري رمضان 2023، والتي جمعت بين فريقي منطقة حي الفاتح وسيدي حسين.

هذا واهتزت الشباك خلال المباراة في ثلاثة عشر مناسبة، منها تسعة أهداف سجلها لاعبو منطقة حي الفاتح، قابلها أربعة أهداف بأقدام شباب سيدي حسين، ليسجل شباب حي الفاتح أول فوز لهم في أولى منافسات دوري رمضان المبارك 9/4، وتحت أنظار وصافرة الحكم الدولي أحمد الفيتوري والحكم أحمد الجروي. (وال _ بنغازي) ف ح

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