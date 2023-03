منتخبنا الوطني مستعد للتعويض في مباراة الإياب

أنهى منتخبنا الوطني استعداته لمواجهة المنتخب التونسي ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة العاشرة للتصفيات القارية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار 2023.

ويسعى المدرب الوطني الجديد حمدي بطاو في مواجهة الثلاثاء لتعويض الخسارة الثقيلة والمستوى الباهت الذي ظهر به الفرسان، وسيعتمد منتخبنا الوطني على المساندة الجماهيرية الكبيرة بملعب شهداء بنينا ولتحقيق نتيجة للحفاظ على حظوضه في التأهل إلى النهائيات الإفريقية.

يذكر أن المباراة ستقام يوم الثلاثاء بملعب شهداء بنينا عند الساعة العاشرة على أرضية ملعب شهداء بنينا في الثامن والعشرين من شهر مارس الجاري.

