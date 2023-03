المنتخب التونسي يجري تدريبه الأخير الليلة قبل مواجهة منتخبنا غدا

يجري المنتخب التونسي تدريبه الأخير الليلة بملعب شهداء بنينا وكان منتخب نسور قرطاج قد أنهى تحضيراته في تونس قبل السفر إلى بنغازي لخوض مباراة العودة أمام المنتخب الوطني يوم الثلاثاء في ملعب شهداء بنينا ضمن الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس أفريقيا في النسخة القادمة.

الاتحاد التونسي نشر في حسابه الرسمي على فيس بوك خبر غياب الثنائي يوسف المساكني و منتصر الطالبي عن التدريبات الأخيرة بسبب الإصابة و عدم مشاركتهما في المباراة المقبلة مع نسور قرطاج، ما دفع الجهاز الفني لمنتخب تونس دعوة اللاعبين علاء غرام وحمدي العبيدي لتعويض يوسف المساكني ومنتصر الطالبي.

