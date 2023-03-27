انطلاق التظاهرة الرياضية الرمضانية بهون

هون 27 مارس 2023 (وال)- انطلقت بملعب كرة القدم الخماسية لنادي الأخاء الرياضي الثقافي الاجتماعي بهون، فعّاليات دوري كرة القدم للناشئين للفئة العمرية من ( 2006 إلى 2008 ).

ويُشارك في هذه التظاهرة الرياضية ..‪ ناشئون مقسمون على 24 فريقًا يتنافسون على الحصول على التراتيب المتقدمة لضمان اختيارهم في فريق الناشئين الرسمي لنادي الأخاء.

وقال رئيس نادي الأخاء علي السنوسي العربي – لوكالة الأنباء الليبية – إن هذه التظاهرة الرمضانية تقام سنويًا، وقد شهدت هذا الموسم مشاركة واسعة.

وأكد العربي سعي إدارة النادي إلى التوسع في إنشاء الملاعب الجانبية لإستيعاب القدرات الشبابية في جميع الألعاب الرياضية.(وال).

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