المنتخب الوطني يُواجه المنتخب التونسي ضمن الجولة الرابعة من تصفيات كأس إفريقيا

بنغازي 27 مارس 2023 (وال)- يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم يوم غد الثلاثاء على ملعب شهداء بنينا، مباراته الثانية مع المنتخب التونسي ضمن الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم أفريقيا.

وكلف الاتحاد الإفريقي طاقم تحكيم مصري لإدارة المباراة بقيادة الحكم الدولي أمين عمر، ويساعده محمود كمال كمساعد أول، وأحمد طه كمساعد ثانٍ، في حين أوكلت مهمة الحكم الرابع للحكم محمود ناجي.

ويحل المنتخب الوطني في المركز الثالث برصيد 3 نقاط ضمن منتخبات المجموعة العاشرة التي تضم كذلك منتخبي بوتسوانا وأثيوبيا. (وال)

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