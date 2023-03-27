انطلاق الدوري الرياضي الرمضاني بسرت

سرت 27 مارس 2023 (وال)- انطلق الليلة الماضية بسرت، الدوري الرياضي الرمضاني لكرة القدم الخماسية تحت شعار (دعم الاستقرار).

ويشارك في الدوري الذي يقام برعاية مديرية أمن سرت فرق رياضية من مختلف الأجهزة الأمنية والنيابة والبريد بسرت.

وحضر افتتاح الدوري الذي تشرف عليه اللجنة الدائمة للمسابقات بالمديرية، مدير أمن سرت وعدد من مسؤولي مكاتب الشركات والقطاعات وعددٍ من الضباط وضباط الصف بالمديرية والمهتمين بالشأن الرياضي.

وجمعت أولى المباريات التي ستُدار من خلال طاقم تحكيم مُعتمد من فرع الاتحاد الليبي لكرة القدم بسرت، فريقي شركة هاتف ليبيا مع النيابة العامة وأسفرت النتيجة عن فوز هاتف ليبيا بستة أهداف نظيفة.

وسيستمر الدوري حتى يوم 21 من شهر رمضان بمشاركة ثمانية فِرق منها فرق تابعة لأجهزة أمنية، وأخرى تابعة لمؤسسات إدارية.

(وال)

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