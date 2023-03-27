أربع فرق تفتتح مبارياتها في دوري بن يونس-رمضان 2023

بنغازي 27 مارس 2023 (وال) _ تتواصل لليوم الثاني على التوالي، منافسات دوري بن يونس لرمضان هذا العام، حيث التقى مساء اليوم الإثنين، فوق أرضية ملعب الصخرة في المباراة الأولى، فريق سيدي يونس بفريق السلماني الغربي، بصافرة الحكم الدولي يحي الوحيشي والحكم عبدالله الترهوني.

انتهت مجريات الشوط الأول بتفوق سيدي يونس بهدفين لصفر، ومع بداية الشوط الثاني حاول كل فريق الوصول إلى شباك الآخر في أكثر من مناسبة دون جدوى، حتى أعلن الدولي الوحيشي صافرة النهاية بانتصار سيدي يونس بهدفين دون رد.

وفي المباراة الثانية تكررت صافرة الوحيشي والترهوني لإدارة مباراة فريقي أرض زواوة والسلماني الشرقي، والتي بادر فيها السلماني تسجيل أول أهداف المباراة منذ الدقائق الأولى استمرت به نتيجة الشوط.

ومع انطلاق الشوط الثاني وطيلة زمنه العشرون دقيقة، لم يتمكن فريق زواوة من التعديل والعودة للمباراة، ولم يعزز السلماني النتيجة لتنتهي المباراة لمصلحة السلماني الشرقي بهدف نظيف. (وال _ بنغازي) ف ح

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