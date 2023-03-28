مواجهة حامية الليلة بين ليبيا وتونس في تصفيات أمم أفريقيا

أخبار ليبيا 24

يلتقي، المنتخب الوطني لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، في مواجهة حامية، نظيره التونسي بملعب شهداء بنينا ببنغازي، في إطار منافسات الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024 لحساب المجموعة العاشرة.

وطمح المنتخب الليلة في تعويض الخسارة الجمعة الماضية والتي خسرها بثلاثة أهداف نظيفة بملعب رادس، إذ لا بديل عن الفوز للإبقاء على آمال بلوغ نهائيات ساحل العاج.

من جانبه يطمح المنتخب التونسي الفوز لحسم تأهله للنهائيات الأفريقية، التي ستقام العام المقبل، حيث يتصدر المجموعة العاشرة برصيد سبع نقاط وبفارق نقطة واحدة عن غينيا الاستوائية، فيما تحل ليبيا رابعًا بثلاث نقاط وبوتسوانا بنقطة واحدة.

وستنطلق المباراة في الساعة العاشرة، وسيقودها طاقم تحكيم مصري يقوده الحكم أمين عمر، ويساعده على جانبي الملعب كل من، محمود أبوالرجال وأحمد إبراهيم.