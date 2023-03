يواصل منتخبنا الوطني للكاراتيه تدريباته بمدينة بنغازي تحضيرا للمشاركة في بطولة البحر المتوسط المقامة في تونس 14 مايو القادم.

وتضم قائمة المنتخب الوطني في المعسكر التحضيري 26 رياضيا اختيروا من خلال بطولة الأندية الليبية للكاراتيه التي أقميت بمدينة مصراتة في فبراير الماضي.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

