منتخبنا الوطني يدخل مواجهة تونس بخيار الفوز لاغير

يخوض منتخبنا الوطني عند الساعة 10:30 ليلا مواجهة مهمة أمام المنتخب التونسي ضمن مباريات الجولة الرابعة من منافسات تصفيات كأس إفريقيا.

ويدخل المنتخب الوطني في مواجهة الليلة بخيار الفوز لاغير لإبقاء آماله نحو التأهل إلى منافسات كأس إفريقيا المقامة بالكوت ديفوار .

وخاض المنتخب الوطني أمس الاثنين آخر حصة تدريبية سعى فيها مدرب المنتخب الوطني حمدي بطاو لتأهيل اللاعبين بدنيا ونفسيا سعيا لتحقيق فوز مهم أمام المنتخب التونسي المنتعش بالفوز على منتخبنا في الجولة الأخيرة بـ3-0.

ويحل المنتخب الوطني في المركز الثالث في المجموعة العاشرة برصيد 3 نقاط.

