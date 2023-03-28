اتحاد تاورغاء يشد الأنظار وشارع بيروت يتفوق 

بنغازي 28 مارس 2023 (وال) _ أدار الحكم الدولي محمد الجلالي ومساعده الحكم رافع الحوتي، مباراتي دوري بن يونس -رمضان 2023 اليوم الثلاثاء، بكل اقتدار وبتفاعل كبير من الجماهير الحاضرة.

ففي المباراة الأولى وضمن منافسات المجموعة الأولى، التي انطلقت على تمام الخامسة مساءاً، تقابل فيها فوق أرضية ملعب الصخرة فريقي شارع بيروت والحدائق، وانتهى شوطها الأول بثلاثية نظيفة لشارع بيروت، مع سيطرة كاملة لمجريات الشوط.

وفي الشوط الثاني استمرت السيطرة وانتهت دقائقه بتفوق صريح لشارع بيروت، بأربعة أهداف لهدف وحيد.

في المباراة الثانية عقب الأولى مباشرة ولحساب المجموعة الثانية، التقى فريق اتحاد تاورغاء بصاحب الأرض فريق بن يونس، اكتمل شوطها الأول بهدفين لمصلحة تاورغاء مقابل هدف لبن يونس.

و في الشوط الثاني ظهر اتحاد تاورغاء أكثر انسجاما وإصرارا على التفوق وتسجيل الأهداف، وتحقق له ذلك قبل أن يعلن الجلالي نهاية الشوط والمباراة، لصالح اتحاد تاورغاء لعبا وأهدافا (5/1). (وال _ بنغازي) ف ح

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